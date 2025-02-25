Госслужащим, назначенным на должность вне места жительства, будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 250 манатов

Утвержден порядок предоставления компенсаций и единовременных выплат государственным служащим, назначенным на должность за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают в порядке ротации.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, государственным служащим, назначенным на должность за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают в порядке ротации, будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 250 манатов.

За каждого члена семьи, проживающего вместе с ротируемым госслужащим, будет выплачиваться денежная компенсация в размере 50 процентов от соответствующей компенсации, установленной пунктом 2.1 настоящего Правила.