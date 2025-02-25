Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в IV Эр-Риядском международном гуманитарном форуме - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в начавшем работу 24 февраля IV Эр-Риядском международном гуманитарном форуме.

Лейла Алиева, принимающая участие в форуме по приглашению руководителя Центра спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Салмана Абдуллы Аль-Рабиа, выступила на панели на тему «Глобальное гуманитарное волонтерство: перспективы и цели», где проинформировала о гуманитарных проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане и других странах.

На форуме, организованном Центром спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Салмана и проходящем под патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда, обсуждаются гуманитарная дипломатия в период конфликтов, стратегия медиа и коммуникаций в чрезвычайных ситуациях, роль искусственного интеллекта в деятельности в сфере гуманитарной помощи, существующие проблемы и дальнейшие возможности в области гуманитарной помощи в рамках международного права.

Подчеркнув глобальное значение вопросов повестки форума, Лейла Алиева отметила, что благодаря успешной политике, проводимой после восстановления независимости, Азербайджан превратился из государства, получавшего гуманитарную помощь, в государство-донора. Фонд Гейдара Алиева, являясь одной из крупнейших неправительственных организаций региона, с 2004 года реализует масштабные гуманитарные проекты. Выделив основные направления деятельности Фонда, Лейла Алиева подчеркнула, что проекты в области образования, здравоохранения и социальной сферы охватывают международный уровень, эта деятельность высоко оценивается партнерскими организациями и странами.

Коснувшись проблемы изменения климата как одного из кризисов современности, Лейла Алиева отметила важность мобилизации усилий для защиты окружающей среды и природы, а также оказания помощи странам, испытывающим проблемы в ликвидации голода.

Заявив, что Азербайджан обладает успешной моделью волонтерской деятельности, вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула важность развития волонтерских программ для решения существующих гуманитарных проблем.

Отметим, что в форуме, проходящем 24–25 февраля, участвуют высокопоставленные официальные лица ряда стран, руководители Всемирной организации здравоохранения, Международной организации по миграции, Международного комитета Красного Креста, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Детского фонда ООН и других авторитетных международных организаций, донорские организации, международные эксперты и исследователи.

Источник: АЗЕРТАДЖ