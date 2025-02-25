На ряде улиц Баку из-за ДТП возникли заторы

На некоторых улицах и проспектах Баку из-за гололедицы произошли ДТП, которые привели к заторам.

Об говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Сотрудники полиции принимают меры по устранению возникших заторов, указали в ведомстве. Пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных участках: