 На ряде улиц Баку из-за ДТП возникли заторы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На ряде улиц Баку из-за ДТП возникли заторы

First News Media00:18 - Сегодня
На ряде улиц Баку из-за ДТП возникли заторы

На некоторых улицах и проспектах Баку из-за гололедицы произошли ДТП, которые привели к заторам.

Об говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Сотрудники полиции принимают меры по устранению возникших заторов, указали в ведомстве. Пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных участках:

  1. Сабунчинский район, на аэропортовском шоссе в направлении аэропорта.

  2. Низаминский район, на улице Микаила Алиева около Национальной арены гимнастики в направлении станции метро "Кёроглу".

  3. Наримановский район, около Багировского моста на вспомогательной дороге проспекта Гейдара Алиева.

  4. Наримановский район, на проспекте Зии Буниятова в направлении проспекта Гара Гараева.

  5. Ясамальский район, мост на Тбилисском проспекте около круга "20 Января" в направлении центра.

  6. Наримановский район, на проспекте Зии Буниятова около Черметовского моста в обоих направлениях.

Поделиться:
176

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Мы с Пакистаном будем поддерживать друг друга по всем вопросам ...

Общество

На ряде улиц Баку из-за ДТП возникли заторы

Политика

Президент: Мы работаем над вопросом совместных производственных предприятий с ...

Общество

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

На ряде улиц Баку из-за ДТП возникли заторы

В Лерике подростка с острым аппендицитом удалось доставить в больницу с помощью тяжелой техники и жителей села - ВИДЕО

На проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, в движении транспорта возникли затруднения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Адвокат Лейла Акперова о скандале вокруг «Əqrəb mövsümü»: Пренебрежительное отношение к адвокатам и адвокатуре недопустимо! - ВИДЕО

Погода на четверг: В Баку ожидается снег

В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые требования о принудительной посадке

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Последние новости

На ряде улиц Баку из-за ДТП возникли заторы

Сегодня, 00:18

В Лерике подростка с острым аппендицитом удалось доставить в больницу с помощью тяжелой техники и жителей села - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

Трамп может встретиться с Зеленским на этой неделе

24 / 02 / 2025, 23:40

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

24 / 02 / 2025, 23:20

СМИ: Папа Римский трижды за ночь терял сознание

24 / 02 / 2025, 23:00

Эльнур Мамедов ответил на притязания, выдвинутые министром иностранных дел Армении в Женеве - ФОТО

24 / 02 / 2025, 22:40

Президент: Мы работаем над вопросом совместных производственных предприятий с Пакистаном

24 / 02 / 2025, 22:20

Азербайджан и Оман обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО

24 / 02 / 2025, 22:00

На проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, в движении транспорта возникли затруднения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

24 / 02 / 2025, 21:40

Омбудсмены Турции и Азербайджана представzn международному сообществу доказательства зверств, совершенных Арменией в Карабахе

24 / 02 / 2025, 21:20

Мухаммад Шахбаз Шариф: Дружба, политическое взаимопонимание с Азербайджаном, союз мыслей и действий на международном уровне хорошо известны

24 / 02 / 2025, 21:00

Президент Азербайджана: Пакистан является одним из наших ближайших друзей и братьев

24 / 02 / 2025, 20:56

Ильхам Алиев: Мы с Пакистаном будем поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений

24 / 02 / 2025, 20:55

Вице-президент Ирана: Ускорение достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в интересах всего региона

24 / 02 / 2025, 20:20

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

24 / 02 / 2025, 20:00

США не видят возможности вступления Украины в НАТО

24 / 02 / 2025, 19:45

В Праге прошло мероприятие, посвященное трагедии Ходжалы - ФОТО

24 / 02 / 2025, 19:30

Обнародовано количество желающих стать в Азербайджане добровольными донорами после смерти

24 / 02 / 2025, 19:15

В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 7 человек - ВИДЕО

24 / 02 / 2025, 19:00

​​​​​​​«Аzərlotereya» — один из крупнейших налогоплательщиков: 92,4 млн манат

24 / 02 / 2025, 18:45
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31