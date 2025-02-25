На ряде улиц Баку из-за ДТП возникли заторы
На некоторых улицах и проспектах Баку из-за гололедицы произошли ДТП, которые привели к заторам.
Об говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Сотрудники полиции принимают меры по устранению возникших заторов, указали в ведомстве. Пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных участках:
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Сабунчинский район, на аэропортовском шоссе в направлении аэропорта.
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Низаминский район, на улице Микаила Алиева около Национальной арены гимнастики в направлении станции метро "Кёроглу".
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Наримановский район, около Багировского моста на вспомогательной дороге проспекта Гейдара Алиева.
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Наримановский район, на проспекте Зии Буниятова в направлении проспекта Гара Гараева.
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Ясамальский район, мост на Тбилисском проспекте около круга "20 Января" в направлении центра.
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Наримановский район, на проспекте Зии Буниятова около Черметовского моста в обоих направлениях.