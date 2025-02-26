Хакан Фидан: Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с уважением почтил память жертв Ходжалинского геноцида.
Как сообщает 1news.az, об этом министр написал в социальной сети X.
«В 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида вспоминаю наших азербайджанских братьев, которые потеряли жизнь, чью боль мы ощущаем в глубине наших сердец, несмотря на прошедшие годы. Турция, как и вчера, сегодня и всегда рядом с дорогим Азербайджаном», — отметил Хакан Фидан.
Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen acısını kalbimizin derinlerinde hissettiğimiz Hocalı Katliamı’nın 33. yıl dönümünde hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.
Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve daima Can Azerbaycan’ın yanındadır. — Hakan Fidan (@HakanFidan) February 26, 2025