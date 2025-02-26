Хакан Фидан: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с уважением почтил память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает 1news.az, об этом министр написал в социальной сети X.

«В 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида вспоминаю наших азербайджанских братьев, которые потеряли жизнь, чью боль мы ощущаем в глубине наших сердец, несмотря на прошедшие годы. Турция, как и вчера, сегодня и всегда рядом с дорогим Азербайджаном», — отметил Хакан Фидан.