Руководство Министерства экономики почтило память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида руководство Министерства экономики посетило памятник «Ana harayı» («Крик матери»), воздвигнутый в память о жертвах трагедии.

Ходжалинский геноцид - одно из самых страшных преступлений против человечности в истории.

Совершенное с особой жестокостью массовое убийство с целью потрясти наше общество не смогло сломить решимость нашего народа. В результате антитеррористических мероприятий нашей доблестной армии под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наш государственный суверенитет был полностью восстановлен, а Ходжалы очищен от сепаратистов.

Сегодня в Ходжалы гордо развевается наш трехцветный флаг, возвращаются на свои земли бывшие вынужденные переселенцы, закладывается фундамент процветающего будущего и экономического прогресса. Все это является торжеством истины и справедливости.

Прошло 33 года со дня Ходжалинской резни. Несмотря на прошедшие десятилетия, это страшное событие навсегда запечатлено в памяти каждого из нас.

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида руководство Министерства экономики посетило памятник «Ana harayı» («Крик матери»), воздвигнутый в память о жертвах трагедии.

К памятнику были возложены цветы, почтена светлая память жертв геноцида.