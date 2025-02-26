 Суд обязал команду Трампа возобновить иностранную помощь | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Суд обязал команду Трампа возобновить иностранную помощь

First News Media14:36 - Сегодня
Суд обязал команду Трампа возобновить иностранную помощь

Суд в США дал администрации президента США Дональда Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, заявив, что та не выполнила прошлое постановление о разморозке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В середине февраля федеральный судья в США обязал администрацию Трампа возобновить замороженную иностранную помощь. Как отметил окружной суд по округу Колумбия, заявленная цель приостановки всей иностранной помощи состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности, однако «ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ».

«Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования, выданного около двух недель назад», - сообщает агентство.

Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, несмотря на постановление от 13 февраля, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), а также некоммерческие организации утверждают, что им неизвестно ни об одном платеже, который был бы осуществлен.

Национальное общественное радио (NPR) сообщает, что окружной судья дал правительству США срок до конца среды для выполнения решения.

Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
261

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам ...

Общество

Скорость ветра в Баку достигает 16 м/с

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

Политика

«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв ...

В мире

В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску

Хакан Фидан: Надеюсь, что и другие страны региона присоединятся к образцовому сотрудничеству в формате Анкара-Баку-Тбилиси

В Иреване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Лавров отверг идею об остановке украинского конфликта по линии соприкосновения

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и «скромно успешным комиком»

В Украине заявили о срыве подписания договора о металлах с США

Трамп заявил, что РФ не несет вины за конфликт в Украине

В Ватикане репетируют похороны Папы Римского - ФОТО

Последние новости

Азербайджанский курсант скончался в Турции

Сегодня, 19:00

Руководители религиозных конфессий Азербайджана почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 18:45

Милли Меджлис направил обращения в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Сегодня, 18:30

Вопрос с пенсией для девушки-инвалида почти решен - Госагентство - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Число жертв отравления спиртом в Баку продолжает расти

Сегодня, 17:45

TƏBİB о том, когда медицинские услуги в частных клиниках оказываются бесплатно

Сегодня, 17:40

Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили двустороннее сотрудничество

Сегодня, 17:31

В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску

Сегодня, 17:30

Хакан Фидан: Надеюсь, что и другие страны региона присоединятся к образцовому сотрудничеству в формате Анкара-Баку-Тбилиси

Сегодня, 17:27

В Баку приостановлена деятельность одного из домов торжеств - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

В Иреване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Сегодня, 17:08

Вечная память. Азербайджанский народ минутой молчания почтил светлую память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 17:03

Ухудшилось состояние народного артиста Энвера Гасанова

Сегодня, 17:02

Начальник отдела Администрации Президента: Нет необходимости в посреднике для контактов между властью и оппозицией

Сегодня, 16:40

Замглавы МИД Азербайджана рассказал на сессии Совета ООН по правам человека о вызовах мирному процессу между Баку и Иреваном

Сегодня, 16:34

В Хырдалане после инъекции скончалась женщина

Сегодня, 16:11

Скорость ветра в Баку достигает 16 м/с

Сегодня, 15:53

Мама и бабушка известного азербайджанского певца трагически скончались: Он обвиняет скорую в опоздании – ФОТО

Сегодня, 15:46

Снег и мороз «наследили» в метрополитене: Что произошло на станции «Гянджлик»? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сегодня, 15:31

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

Сегодня, 15:13
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55