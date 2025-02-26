Число жертв отравления спиртом в Баку продолжает расти

В Баку еще двое человек скончались от отравления метиловым спиртом.

Инциденты произошли в Сабунчинском и Низаминском районах столицы, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Так, в Сабунчинском районе была зафиксирована смерть 45-летнего Э.Гасымова, в Низаминском — 53-летнего А.Исаева, они скончались от отравления метиловым спиртом.

По данным источников, число жертв от отравления спиртом в Сабунчинском районе возросло до 18 человек.

Читайте по теме:

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку

Запрещена ли продажа спирта в аптеках после случаев массового отравления?