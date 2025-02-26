На основных магистралях столицы наблюдаются пробки - ФОТО

В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта.

Об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом.

Движение затруднено по нескольким ключевым направлениям, в том числе на Баку-Сумгайытском шоссе, а именно в районе Хырдаланского круга и в направлении станции метро "20 Января". Также загружены Тбилисский проспект, проспект Зии Буниятова и улица Абдулвагаба Саламзаде.

Кроме того, наблюдаются заторы на проспектах Гейдара Алиева, Бабека и в направлении площади "Азнефть".

Водителям рекомендовали учитывать ситуацию при планировании поездок.