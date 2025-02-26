Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями.

Как говорится в сообщении Управления, сложности, возникшие на дорогах из-за снегопадов, продолжающихся с прошлой недели, до сих пор не устранены.

"Согласно информации, предоставленной Национальной службой гидрометеорологии, с сегодняшнего вечера и до 27 февраля на территории Азербайджана ожидается ветреная погода, а также периодические осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с прогнозом мы еще раз обращаемся к водителям и призываем их принять необходимые меры предосторожности, учитывать скользкость дорог, снижать скорость, соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами и по возможности не пользоваться автомобилями, не подготовленными к зимнему сезону.

Учитывая возможные трудности, которые могут возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий, мы также призываем пешеходов быть более внимательными и ответственными на дорогах", – говорится в сообщении.