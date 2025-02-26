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В Шуше почтили память жертв Ходжалинской трагедии - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
В Шуше почтили память жертв Ходжалинской трагедии - ФОТО

Как и во всех регионах страны, в городе Шуша также с глубоким уважением почтили память жертв Ходжалинской трагедии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в 17:00 в Шуше была объявлена минута молчания в честь шехидов, движение на улицах было приостановлено, автомобили дали звуковые сигналы в знак траура.

Сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Управления Государственного заповедника города Шуша, представители правоохранительных органов, руководители государственных структур и предприятий, а также жители города Шуша почтили память шехидов.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии напали на город Ходжалы и учинили жестокую расправу над мирным населением. В результате этой небывалой жестокости были зверски убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 1275 человек были взяты в заложники и подвергнуты пыткам. Судьба 150 человек попавших в плен до сих пор неизвестна, 5379 жителей были изгнаны из родного города, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей.

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