Спецоперация в Стамбуле: Задержано 153 подозреваемых в наркотрафике

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о результатах спецоперации правоохранителей против незаконного оборота наркотиков в Стамбуле.

В своем аккаунте в соцсети X министр отметил, что в ходе спецоперации под кодовым названием «Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler», в Стамбуле задержано 153 подозреваемых в незаконном распространении наркотиков и психотропных веществ.

При обысках полиция обнаружила и изъяла 25,5 кг героина, 17 кг синтетических наркотиков, а также незарегистрированное огнестрельное оружие и валюту.