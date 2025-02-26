Великое возвращение: Уже около 800 ходжалинцев вернулись к родным очагам

На сегодняшний день в рамках программы «Великое возвращение» в Ходжалинский район переселено 164 семьи (766 человек).

В ответ на запрос Азертадж Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщил, что из них 52 семьи (204 человека) были переселены в город Ходжалы, а 112 семей (562 человека) - в село Баллыджа.

Отметим, что первое переселение в город Ходжалы было осуществлено 27 мая 2024 года. В регионе создана необходимая для проживания инфраструктура, введены в эксплуатацию объекты социальной сферы. Возвращение вынужденных переселенцев продолжается поэтапно.



Источник: Азертадж