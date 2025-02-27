Издана фетва о начале месяца Рамазан

Управление мусульман Кавказа издало фетву о начале месяца Рамазан.

Об этом сообщил заведующий отделом внешних связей УМК, руководитель электронной системы хаджа Вусал Джахангири.

Обнародованы также время наступления ночей Гадр (Ахья) месяца Рамазан и календарь, в котором отражено время ежедневных молитв, имсака-ифтара месяца Рамазан.

По календарю первая ночь Гадр приходится на ночь с 18-го на 19-й день месяца Рамазан, то есть, на 18 марта.

Остальные ночи Гадр приходятся на 20 марта (ночь с 20-го на 21-й день месяца Рамазан), 22 марта (ночь с 22-го на 23-й день месяца Рамазан) и 26 марта (ночь с 26-го на 27-й день месяца Рамазан).

Отметим, что месяц Рамазан начнется в Азербайджане 1 марта, а в 1-й день Шавваля, то есть, 30 марта, наступит праздник Рамазан (Фитр).