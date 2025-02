Какой будет погода в Баку в последний день зимы?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 28 февраля – последний день зимы.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако с утра в некоторых местах возможен дождь с переходом в мокрый снег и снег. Умеренный северо-западный ветер днем в некоторых частях полуострова периодически усилится.

Температура воздуха ночью составит от -1 до -4° C, днем - от -1° C до 2° C. Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%. Ночью и утром на некоторых дорогах возможен гололед.

В регионах Азербайджана тоже в основном без осадков, но в некоторых восточных районах возможны дожди с переходом в снег. В отдельных местах интенсивность осадков может быть высокой. В некоторых районах возможен туман. Умеренный западный ветер днем в некоторых местах периодически усилится.

Температура воздуха ночью составит от -1 до -6° C, днем - от 5 до 10° C, в горах ночью – от -10 до -15° C. В высокогорье ночью - от -17 до -22° C, днем - от -5 до 0° C. На ряде дорог возможен гололед.