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В Бахрейне представили международный арт-проект MAMA «Мать-природа», посвященный охране окружающей среды - ФОТО

First News Media17:08 - Сегодня
В Бахрейне представили международный арт-проект MAMA «Мать-природа», посвященный охране окружающей среды - ФОТО

В известном Центре искусств Бахрейна состоялась презентация международной художественной выставки MAMA "Мать-природа". В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Как сообщает Report, выставка, успешно дебютировавшая в Центре Гейдара Алиева в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), с презентацией в Бахрейне начинает свое путешествие, неся миру важное послание об изменении климата.

Организованная Центром Гейдара Алиева, общественным объединением IDEA, фондом искусства RAK Бахрейна и Управлением культуры и древностей Бахрейна, выставка является призывом к охране окружающей среды через искусство.

Подчеркнув значение проведения выставки в Бахрейне, учредитель Фонда искусства RAK, художник Рашид Аль Халифа сказал, что презентация выставки MAMA "Мать-природа" укрепляет неустанные усилия по поощрению культурного обмена. "Организуя международную выставку MAMA, мы обогащаем тем самым местную творческую среду и способствуем глобальному диалогу в такой важной области как защита окружающей среды", - сказал Рашид Аль Халифа.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева рассказала о проблемах, возникающих на нашей планете в результате изменения климата, и довела до внимания креативный подход к решению существующих проблем посредством арт-проекта МАМА "Мать-природа". Лейла Алиева заявила, что призыв к устойчивому развитию как никогда актуален в эпоху глобального потепления. Она подчеркнула важность объединения усилий по защите нашей планеты ради будущих поколений.

На выставке, наряду с работами Рашида Аль Халифы и Лейлы Алиевой, представлено более 100 различных произведений искусства, созданных 55 художниками из 29 стран.

Международная арт-выставка MAMA "Мать-природа" продлится до 25 марта в Центре искусств Бахрейна. Посетители смогут посмотреть картины, скульптуры, инсталляции и мультимедийные произведения, отражающие разные и важные истории об экологических проблемах, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время.

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