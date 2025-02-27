«Франция использовала меня» – обвиняемый в шпионаже Мартин Райан признал связь с агентами

Гражданин Франции Мартин Райан, обвиняемый в шпионаже, признал свою связь с разведкой Франции и заявил, что его втянули в шпионскую деятельность, злоупотребив доверием.

Как сообщает Report, об этом он заявил на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу о шпионаже в пользу Франции, по которому помимо Райана обвиняемым проходит и гражданин Азербайджана Азад Мамедли.

На суде Райан сказал, что приехал в Азербайджан, чтобы вести легальный бизнес и, как предприниматель, наладил контакты с посольством Франции.

Он подтвердил, что встречался с тремя сотрудниками французских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием.

«Они сначала не представлялись разведчиками, но их вопросы и поведение выдавали их намерения. Мне предлагали опасную работу за деньги, но я отказался. Я узнал, что они агенты. Они интересовались странами, конкурирующими с Францией, пытались привлечь к сотрудничеству азербайджанцев, говорящих по-французски. Азаду Мамедли работу также предложили они. Связь с ними я разорвать не смог, о чем теперь жалею. Французское правительство использовало меня», - заявил он.

Райан также рассказал, что встречи с агентами проходили как в посольстве Франции, так и в общественных местах.

«Они злоупотребили моим доверием и втянули меня в эту шпионскую деятельность. Они задавали вопросы по щепетильным темам, и я отвечал. Один из них, как я уже говорил, предложил мне опасную работу, но я отказался. Они также пытались вовлечь в это Азада. Их целью было завербовать франкоговорящих людей в Азербайджане. Азада тоже связывали контакты с этими людьми из посольства, они встречались регулярно. В конце концов, мы с Азадом поняли, что нами просто манипулировали. Они обещали нам безопасность, поскольку сами были дипломатами. Все, кто с нами встречался, занимали высокие должности в одном из отделов посольства.

Они давали нам задания по сбору информации о России и Иране, предупреждали, чтобы мы не доверяли бизнесменам из этих стран. Нас заверили, что наши контакты полностью безопасны, так как они дипломаты. Однако, когда нас с Азадом арестовали, ни один из них не попытался нам помочь», - добавил он.

Обвиняемый признался, что просил помощи у французского правительства, но реакции не последовало.

«Макрон своим указом уволил главу французской разведки Бернара Эмье, фактически признав провал операции в Азербайджане. Двое агентов посольства Франции Джером и Лоран, которых депортировали из Азербайджана, на вызовы следствия не явились. Они не пришли нам на помощь. Французские СМИ сначала замалчивали мой арест, пока мой отец не поднял этот вопрос. Теперь он собирается обратиться в суд, и я его поддерживаю», - отметил Райан.

Он сказал, что во всех его проблемах виновато правительство Франции.

«Их агенты прибыли сюда по приказу Парижа. Теперь они должны разбираться с последствиями. Я уже год и 3 месяца в тюрьме, потерял работу, сорвались долгосрочные проекты. Я купил дом, собирался жениться. Если мой арест был незаконным, почему Франция ничего не сделала?», - вопрошает Райан.

На открытом заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова присутствовали представители местных и зарубежных СМИ, а также сотрудники посольств.

Следующее заседание суда назначено на 12 марта.

Отметим, что гражданин Франции, гендиректор ООО "Меркорама" Мартин Райан и еще несколько человек были арестованы 4 декабря 2023 года. Райану было предъявлено обвинение в шпионаже.

Согласно материалам дела, Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые впоследствии были выдворены из страны как «персоны нон-грата».

По этому уголовному делу также проходит гражданин Азербайджана Азад Мамедли, его обвиняют в государственной измене.