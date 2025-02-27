Израиль нанес удары по югу Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по югу Сирии в ночь на 26 февраля из-за попытки новых властей соседнего государства занять позиции и аванпосты в этом приграничном с еврейским государством районе. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Позавчера (25 февраля - прим. ТАСС) была первая попытка нового сирийского режима занять позиции и аванпосты [на юге Сирии], израильские ВВС нанесли удар. Мы не допустим нарушения режима демилитаризации юга Сирии и не допустим возникновения угрозы», - заявил Кац. Высказывания министра обороны приводит радиостанция Kan.

Источник: ТАСС