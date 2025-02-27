В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы три человека
В многоэтажном жилом доме в Наримановском районе Баку произошел пожар, эвакуированы три человека.
Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в Наримановском районе Баку, на втором этаже многоквартирного жилого дома, в комнате площадью 8 м² в помещении общей площадью 1600 м² сгорели деревянные отходы и предметы.
Во время пожара пожарные эвакуировали трех человек.
"Объект защищен от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны", - подчеркивает ведомство.
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