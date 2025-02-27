В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы три человека

В многоэтажном жилом доме в Наримановском районе Баку произошел пожар, эвакуированы три человека.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Наримановском районе Баку, на втором этаже многоквартирного жилого дома, в комнате площадью 8 м² в помещении общей площадью 1600 м² сгорели деревянные отходы и предметы.

Во время пожара пожарные эвакуировали трех человек.

"Объект защищен от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны", - подчеркивает ведомство.