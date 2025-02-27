Фактическая погода: В горных районах зафиксировано до 19 градусов мороза

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии на 08:00 27 февраля, в некоторых районах страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, идет снег.

Как сообщает 1news.az, высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах) составляет 59 см, в Алтыагаче и Шеки – 31 см, Габале – 28 см, Губе – 25 см, Халтане – 20 см, Загатале – 18 см, Шахдаге – 17 см, Шахбузе и Огузе – 16 см, Дашкесане – 15 см, Гобустане и Гусаре – 10 см, Кяльбаджаре, Мингячевире, Шабране и Гядабее – 8 см, Лачине, Губадлы, Шуше и Балакене – 7 см, Ханкенди, Физули, Ходжалы, Гейчае, Евлахе, Тертере, Нафталане, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале и Барде – 5 см, Баку и на Абшеронском полуострове – 12 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3 градуса мороза, в низменных районах – 2 градуса мороза, в Нахчыванской Автономной Республике – 11 градусов мороза, в горных районах – до 19 градусов мороза.

Ожидается, что осадки постепенно прекратятся днем 27 февраля.