Блогер-азербайджанец лишен российского гражданства, ему запрещен въезд в РФ

Популярный российский блогер азербайджанского происхождения SUBO с миллионами подписчиков лишен российского гражданства.

Блогер Subo (настоящее имя Субхан Мамедов Мурад оглы) лишен российского гражданства из-за предоставления ложных сведения о себе.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе проверки было выявлено, что Субхан Мамедов Мурад оглы предоставил ложные сведения о себе, когда получал российское гражданство. В связи с этим он лишен гражданства РФ", - сказал собеседник агентства, добавив, что блогеру также запрещен въезд в страну.

Согласно открытым данным, у блогера есть гражданство Азербайджана. В настоящее время он находится в ОАЭ.

У блогера Subo в Instagram 13,5 млн подписчиков.