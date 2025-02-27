Блогер-азербайджанец лишен российского гражданства, ему запрещен въезд в РФ
Популярный российский блогер азербайджанского происхождения SUBO с миллионами подписчиков лишен российского гражданства.
Блогер Subo (настоящее имя Субхан Мамедов Мурад оглы) лишен российского гражданства из-за предоставления ложных сведения о себе.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В ходе проверки было выявлено, что Субхан Мамедов Мурад оглы предоставил ложные сведения о себе, когда получал российское гражданство. В связи с этим он лишен гражданства РФ", - сказал собеседник агентства, добавив, что блогеру также запрещен въезд в страну.
Согласно открытым данным, у блогера есть гражданство Азербайджана. В настоящее время он находится в ОАЭ.
У блогера Subo в Instagram 13,5 млн подписчиков.
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