Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием председателем правящей партии Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием председателем правящей партии Справедливости и развития.

Глава государства подчеркнул, что благодаря предпринятым партией шагам турецкая государственность укрепилась еще больше, сформировалось незыблемое единство народа и власти, Турция превратилась в глобальный центр силы – в одно из ведущих и могущественных государств мира.

Президент Ильхам Алиев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья, возглавляемой им партии – больших успехов, братскому турецкому народу – мира и процветания.