В Баку из-за снегопадов произошло 45 ДТП, 61 автомобиль застрял на дороге

По информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД АР, в Баку из-за снегопадов произошло 45 ДТП.

Как сообщает 1news.az, по данным ведомства, гололед на дорогах стал причиной многочисленных ДТП, а также остановки транспорта из-за технических неисправностей, что привело к заторам.

«С момента начала снежной и ветреной погоды в столице и до 26 февраля в зоне наблюдения камер Центра зафиксировано 45 ДТП, 61 неисправный автомобиль остался на дороге. Оперативно были приняты меры, информация незамедлительно передавалась сотрудникам Государственного управления дорожной полиции города Баку», - говорится в сообщении.