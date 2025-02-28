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В связи со строительством дороги деревья пересажены на другую территорию - ФОТО

First News Media16:20 - Сегодня
В связи со строительством дороги деревья пересажены на другую территорию - ФОТО

В соответствии с Госпрограммой по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы, утвержденной Распоряжением Президента Азербайджана, на участке автодороги улица академика Гасана Алиева - станция метро «Кероглу» от улицы академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова с целью снижения плотности транспортных средств и обеспечения безопасности дорожного движения начат поэтапный перенос зеленых насаждений, попавших под застройку при строительстве новой автомагистрали.

Об этом говорится в совместном сообщении Госагентства экологической экспертизы и Бакинского городского объединения озеленительного хозяйства.

Учитывая важность проекта и предотвращения транспортных заторов, деревья, попавшие под застройку вокруг рынка «Кешля», были подрезаны и пересажены в соответствии с агротехническими нормами, а деревья, отставшие от биологического развития, были ликвидированы на основании заключения соответствующей структуры.

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