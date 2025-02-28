В Баку считают, что Армения должна приветствовать суд над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях

Официальный Баку решительно осуждает и отвергает заявление МИД Армении от 28 февраля 2025 года, в котором приводятся необоснованные утверждения о жестоком обращении в Азербайджане с армянскими заключенными и лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, включая продолжающийся судебный процесс над ними.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Лидеры сепаратистов и другие задержанные лица армянского происхождения, о которых Армения печется уже почти 30 лет, либо обвиняются в военных преступлениях, этнических чистках, военной агрессии, пытках и других тяжких преступлениях, либо уже были осуждены за эти преступления. В соответствии с Женевскими конвенциями, а также в целом с международным и национальным законодательством Азербайджан имеет права и обязательства для того, чтобы расследовать и осуждать за подобные преступления. Подобные аресты имеют полную правовую основу и не вредят правам задержанных. Даже если задержанные являются военнопленными, в соответствии с Третьей Женевской конвенцией военнопленные, преследуемые за преступление, в котором им может быть предъявлено обвинение, могут содержаться под стражей до завершения такого разбирательства и при необходимости до отбытия ими наказания.

Все права и обязанности обвиняемых были надлежащим образом обеспечены и разъяснены, а все судебные заседания и показания протоколировались. Утверждения о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были независимо расследованы и являются ложными. Осуществляются регулярные визиты представителей Международного Комитета Красного Креста, телефонная и видеосвязь с членами семей, последняя такая встреча была организована в феврале.

Хорошо известно, что после войны 2020 года Азербайджан в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву освободил и репатриировал более 200 армян, имевших статус военнопленных или считавшихся задержанными. Однако, после того как Азербайджан вернул их в Армению, некоторые из этих лиц были арестованы и допрошены армянскими властями. Мы также хотели бы напомнить МИД Армении, что после антитеррористических мероприятий 2023 года Азербайджан сделал еще один большой жест, позволив более 10 000 членам незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и покинуть азербайджанскую территорию.

В отличие от Азербайджана, Армения не инициировала никаких расследований по фактам унижающего достоинство обращения с азербайджанскими военнопленными и арестованными гражданскими лицами, а также не сотрудничала в предоставлении информации о местонахождении 4000 пропавших без вести азербайджанцев. По свидетельствам очевидцев и многочисленным фактам, все азербайджанские военнопленные подвергались пыткам, жестокому обращению и содержались в унижающих достоинство условиях, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года.

Как видно, выступление армянской стороны с подобным заявлением демонстрирует, насколько политическое руководство этой страны обеспокоено продолжающимся судебным процессом над лицами, которые когда-то открыто поддерживались всеми средствами для продолжения акта агрессии и политики против Азербайджана, а в настоящее время обвиняются в совершении военных преступлений. Государственная ответственность Армении как страны-агрессора и оккупанта, а также ряд ее незаконных действий являются неоспоримыми фактами. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих деяниях, является вопросом справедливости, который не может быть подорван политическими манипуляциями.

Даже сегодня, вместо того чтобы приветствовать судебный процесс над обвиняемыми в военных преступлениях, Армения, называющая его «инсценированным», не заинтересована в залечивании ран, нанесенных ею за десятилетия, и в том, чтобы взглянуть в глаза правде, которую может раскрыть этот процесс.

В этот критический момент азербайджанская сторона ожидает, что армянская сторона воздержится от необоснованных заявлений, подрывающих мирные усилия в регионе, включая привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях», - говорится в комментарии.