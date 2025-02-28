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Министр экономики Микаил Джаббаров посетил Хорватию

First News Media17:38 - Сегодня
Министр экономики Микаил Джаббаров посетил Хорватию

Министр экономики Микаил Джаббаров, посетил Хорватию. В рамках визита министра экономики принял премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

В ходе встречи было отмечено, что благодаря политической воле глав Азербайджана и Хорватии, отношения между нашими странами развиваются по восходящей. После подписания Загребской декларации в 2013 году Азербайджан и Хорватия укрепляют стратегическое партнерство. В ходе обсуждений с премьер-министром Андреем Пленковичем рассмотрены приоритеты повестки дня азербайджано-хорватского экономического сотрудничества, увеличение товарооборота и взаимных инвестиций, энергетическое сотрудничество, а также возможности укрепления деловых связей.

В рамках визита, в Загребе состоялся хорватско-азербайджанский экономический и инвестиционный форум.

На мероприятии министр экономики Хорватии Анте Шушняр отметил, что его страна придает большое значение укреплению торгово-экономических отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто, что реализуемые проекты по поставке энергоресурсов на европейские рынки повышают роль Азербайджана как надежного поставщика энергии. Отмечено, что хорватские компании проявляют интерес к участию в реализуемых в нашей стране экономических проектах.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул развитие экономические отношения между двумя странами. Хорватия входит в число важных торговых партнеров Азербайджана. Улучшились инвестиционные отношения с этим государством. Между государственными и частными компаниями наших стран налажено эффективное партнерство. Существует большой потенциал для расширения партнерства в таких сферах как текстиль, транспорт и логистика, пищевая промышленность, фармацевтика, строительство, сельское хозяйство, зеленая энергетика, туризм и др. Министр экономики Азербайджана проинформировал об экономических приоритетах нашей страны, благоприятной деловой среде и созданных для инвесторов возможностях, а также пригласил хорватских инвесторов к активному сотрудничеству.

Вице-президент Хорватской экономической палаты Игорь Показ и исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев представили информацию об укреплении партнерских отношений между деловыми кругами наших стран, увеличении и диверсификации совместных инвестиций.

На мероприятии состоялись презентации о деловом и инвестиционном климате Хорватии и Азербайджана.

В рамках форума также прошли панельные обсуждения «Энергетическая безопасность и инвестиции в диверсификацию: сотрудничество между Хорватией и Азербайджаном» и «Построение стратегического инвестиционного сотрудничества: промышленное и торговое партнерство».

Мероприятие продолжилось встречами в формате B2B.

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