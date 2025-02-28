YouTube удалил армянский плагиат песен в исполнении Эльмиры Рагимовой и Бриллиант Дадашевой

Предотвращен плагиат песни «İntizar», которую в свое время исполняла народная артистка Эльмира Рагимова, а также песни «Yeni il» в исполнении народной артистки Бриллиант Дадашевой.

Обе песни были исполнены армянскими певцами Арташом Асатряном и Тиграном Асатряном.

Об этом сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

В результате мер, предпринятых Агентством, при технической поддержке Общественного объединения «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания» (RAYS), которое на коллективной основе управляет имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровых сетях, песни «Ter Hisus Ari» («İntizar»), в исполнении Арташа Асатряна и «Qez Hamar» (« Yeni il») в исполнении Тиграна Асатряна были удалены со страниц на платформе Youtube.