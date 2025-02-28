В Азербайджане утверждены новые льготы для людей с инвалидностью

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в третьем чтении поправки, предусматривающие новые налоговые льготы для людей с инвалидностью.

Как сообщает Report, изменения внесены в закон «О социальном страховании» и Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, для поддержки самозанятости людей с инвалидностью и упрощения налогового администрирования с их доходов от продажи изделий ручной работы будет удерживаться налог в размере 2%. Кроме того, для продажи продукции создадут специальный электронный портал, где они смогут пройти регистрацию.

Средства, полученные от продажи после вычета налогов, будут перечисляться на личный банковский счет лиц с инвалидностью. Зарегистрированные на портале пользователи будут освобождены от регистрации в налоговых органах, расчета и подачи налоговой отчетности - эти процессы будут автоматизированы.

Согласно законопроекту, этот вид деятельности будет освобожден от выплат по обязательному социальному страхованию.