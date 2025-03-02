Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове 3 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается туман. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3°С мороза, днем ​​- 2-6°С тепла. Атмосферное давление упадет с 770 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 65-70% днем.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в ряде горных районов ожидается снег, местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°С мороза, днем ​​- 5-9°С тепла, в горах ночью 9-14°С, в высокогорных районах ночью - 14-19°С мороза, днем - ​​0-5°С мороза.

На некоторых дорогах образуется гололед.