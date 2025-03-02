 Стали известны подробности вооруженного инцидента в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Стали известны подробности вооруженного инцидента в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:40 - 02 / 03 / 2025
Стали известны подробности вооруженного инцидента в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности вооруженного инцидента, произошедшего в городе Билясуваре.

Как сообщает Report, случай зафиксирован на улице Низами.

Так, местный житель Эльмаддин Джафаров (1983 г.р.) был ранен выстрелом из охотничьего ружья жителем села Нариманкенд Раулем Гулиевым (1995 г.р.). Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу.

По предварительной информации, конфликт между мужчинами начался в чайхане, расположенной в райцентре.

В ходе ссоры Э.Джафаров ударил Р.Гулиева. После этого последний отправился домой, взял ружье и, вернувшись на место конфликта, открыл огонь по Э.Джафарову.

Подозреваемый в совершении преступления Р.Гулиев задержан сотрудниками полиции. По данному факту проводится расследование.

15:25

В Билясуварском районе 42-летний мужчина получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Report, во время инцидента на улице Низами в райцентре Джафаров Эльмаддин Азизага оглу, 1983 года рождения, получил огнестрельное ранение из ружья.

Пострадавшего доставили в Билясуварскую районную больницу.

В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния Рауля Гулиева, 1995 года рождения, у него было изъято зарегистрированное охотничье ружье.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Поделиться:
1422

Актуально

Общество

Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане

Политика

Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ...

Общество

Арутюнян признал, что «командующий» «армией обороны Карабаха» подчинялся ...

Общество

Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Арутюнян: Мне сказали, что аэропорты Азербайджана являются нашей главной целью

В Сумгайыте в автомобиле обнаружено тело 50-летнего мужчины

Араик Арутюнян: Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Международный аэропорт Гейдар Алиев: Новые направления и расширение маршрутной сети

В марте в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку начато расследование в связи с распространившейся аудиозаписью директора - ВИДЕО

Последние новости

Пламя праздничных костров: В Азербайджане «вспыхнул» Оd çərşənbəsi

Сегодня, 00:00

В США предложили печатать доллары с портретом Трампа

03 / 03 / 2025, 23:40

Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане

03 / 03 / 2025, 23:20

Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН

03 / 03 / 2025, 23:00

Арутюнян: Мне сказали, что аэропорты Азербайджана являются нашей главной целью

03 / 03 / 2025, 22:40

В Сумгайыте в автомобиле обнаружено тело 50-летнего мужчины

03 / 03 / 2025, 22:20

Араик Арутюнян: Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Ильхаму Алиеву

03 / 03 / 2025, 22:00

Арутюнян признал, что «командующий» «армией обороны Карабаха» подчинялся начальнику генштаба Армении

03 / 03 / 2025, 21:47

В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

03 / 03 / 2025, 21:40

Директор бакинской школы уволена после скандала с аудиозаписью

03 / 03 / 2025, 21:20

Дуда считает, что Зеленский «перегнул палку» своим поведением в Белом доме

03 / 03 / 2025, 21:00

СМИ: США исключают прогресс по сделке, пока Зеленский публично не извинится

03 / 03 / 2025, 20:40

Казахстан укрепляет научные связи с Азербайджаном

03 / 03 / 2025, 20:20

В Азербайджане может быть запрещена продажа электрических ламп накаливания

03 / 03 / 2025, 20:02

Москва закрыла въезд в Россию главе МИД Японии

03 / 03 / 2025, 19:49

Глава МИД Болгарии посетит Азербайджан

03 / 03 / 2025, 19:30

Дорожная полиция предупредила водителей

03 / 03 / 2025, 19:15

Два района столицы останутся без газа

03 / 03 / 2025, 19:00

Премьер-министр Казахстана побывал в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

03 / 03 / 2025, 18:45

Шокирующий случай: В Баку мать зверски избила своего ребенка

03 / 03 / 2025, 18:30
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55