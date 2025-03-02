Стали известны подробности вооруженного инцидента в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности вооруженного инцидента, произошедшего в городе Билясуваре.

Как сообщает Report, случай зафиксирован на улице Низами.

Так, местный житель Эльмаддин Джафаров (1983 г.р.) был ранен выстрелом из охотничьего ружья жителем села Нариманкенд Раулем Гулиевым (1995 г.р.). Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу.

По предварительной информации, конфликт между мужчинами начался в чайхане, расположенной в райцентре.

В ходе ссоры Э.Джафаров ударил Р.Гулиева. После этого последний отправился домой, взял ружье и, вернувшись на место конфликта, открыл огонь по Э.Джафарову.

Подозреваемый в совершении преступления Р.Гулиев задержан сотрудниками полиции. По данному факту проводится расследование.

15:25

В Билясуварском районе 42-летний мужчина получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Report, во время инцидента на улице Низами в райцентре Джафаров Эльмаддин Азизага оглу, 1983 года рождения, получил огнестрельное ранение из ружья.

Пострадавшего доставили в Билясуварскую районную больницу.

В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния Рауля Гулиева, 1995 года рождения, у него было изъято зарегистрированное охотничье ружье.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.