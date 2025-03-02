В Билясуваре жилой дом сгорел из-за воспламенившегося модема

В селе Байдили Билясуварского района сгорел жилой дом.

Как сообщает Report, возгорание произошло в одноэтажном доме площадью 64 кв. м, принадлежащем Эйвазову Эльшаду Айдын оглу, 1975 года рождения.

На место происшествия была привлечена личная сила и техника районного подразделения Государственной службы пожарной охраны, однако, несмотря на усилия пожарных, дом сгорел дотла. По словам владельца, причиной пожара стало воспламенение интернет-модема.

В связи с фактом начато расследование.