В Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев - ФОТО

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на улице Абая Кунанбаева в 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев.

Об этом сообщили в Госслужбе.

По факту составлен протокол, поскольку сумма нанесенного природе ущерба образует состав преступления, собранные материалы готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки деянию.

На территории с вырубленными деревьями при участии местных жителей и поддержке Госслужбы были высажены новые саженцы.