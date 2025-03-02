В Азербайджане выявлены случаи ботулизма после ботокса - ВИДЕО
Инъекции ботокса могут привести к заражению ботулизмом, который в некоторых случаях может закончиться летальным исходом.
Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Xəzər TV, в феврале в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с симптомами отравления поступил 91 человек.
Согласно информации, 36 пациентов отравились лекарственными средствами, 22 - уксусной кислотой, 9 - алкоголем, а у 3 был диагностирован ботулизм.
Врач-инфекционист Мардан Алиев отметил, что ботокс, применяемый в косметологии и медицине, также может спровоцировать ботулизм. В тяжелых случаях это заболевание способно привести к летальному исходу.
Инкубационный период ботулизма зависит от количества попавшего в организм токсина и может составлять от нескольких часов до 10 дней.
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