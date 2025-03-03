Песков: контакты лидеров РФ и Турции будут при необходимости
Контакты Москвы и Анкары на высшем уровне будут при необходимости, уровень отношений позволяет согласовать их за считанные часы.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«При необходимости будут и контакты на высшем уровне. У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты нужные согласовываются за считанные часы», - сказал представитель Кремля.
На саммите БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет президента РФ Владимира Путина с визитом «через очень короткое время». Российский лидер пообещал ему обязательно приехать.
Источник: ТАСС
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