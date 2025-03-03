Премьер-министр Али Асадов встретился с казахстанским коллегой - ФОТО

3 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся по его приглашению с официальным визитом в Баку премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

Как сообщили в Кабинете Министров, сначала главы правительств провели переговоры один на один, в ходе которых были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

А.Асадов и О.Бектенов затем продолжили встречу с участием делегаций двух стран.

В ходе встречи была подтверждена взаимная нацеленность на дальнейшее укрепление и наращивание взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

А.Асадов поблагодарил О.Бектенова за оперативную реакцию правительства Казахстана в проведении поисково-спасательной операции после крушения самолета AZAL вблизи Актау, а также за содействие в расследовании причин катастрофы.

Стороны констатировали всестороннее развитие азербайджано-казахстанского стратегического партнерства благодаря совместным усилиям президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева.

Отмечено, что взаимные визиты и встречи на высшем уровне задают тон эффективному взаимодействию двух стран по всему спектру отношений.

Выражена благодарность за инициативу Президента Казахстана по созданию Центра развития детского творчества имени Курмангазы в освобожденном от оккупации городе Физули, открытие которого состоялось в марте прошлого года с участием глав двух государств.

А.Асадов отметил, что Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Казахстаном.

Главы правительств указали на солидный багаж двустороннего сотрудничества, который закреплен весьма обширной договорно-правовой базой из 165 документов.

Стороны приветствовали высокий уровень торгово-экономического сотрудничества. Отмечено, что объем взаимной торговли по результатам прошлого года составил около 500 млн долларов. Вместе с тем с учетом уровня экономического развития и потенциала двух стран была подтверждена готовность и дальше прилагать совместные усилия для наращивания объемов взаимной торговли. В этой связи отмечена значимость реализации Комплексной программы развития сотрудничества на 2022–2026 годы.

Подчеркнув важность развития инвестиционного взаимодействия, стороны выразили удовлетворение созданием совместного инвестиционного фонда, призванного поддержать совместные капиталовложения во взаимовыгодные проекты.

Также были рассмотрены вопросы расширения номенклатуры и наращивания объемов взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

Развитие транспортно-логистических связей было обозначено как одно из приоритетных направлений сотрудничества. Выражено удовлетворение ростом объема транзитных грузоперевозок между двумя странами, который составил 21 процент по итогам 2024 года. Транзитные перевозки железной дорогой увеличились на 33 процента.

Подтверждена взаимная приверженность сторон обеспечению по линии правительств исполнения поручений глав государств по развитию Среднего коридора.

Казахстанская сторона была проинформирована о работе, проделываемой Азербайджаном в целях совершенствования всех звеньев международных транспортных коридоров, проходящих через территорию страны. В этой связи подчеркнута важность запуска Зангезурского коридора, который может внести значительный вклад в расширение Среднего коридора.

Также отмечены хорошие перспективы в сфере судостроения. Выражена готовность Азербайджана предложить свои возможности судостроения Казахстану.

Стороны приветствовали совместные усилия по последовательному продвижению стратегического коммуникационного проекта «Цифровой Шелковый путь», призванного создать цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией.

Указав на развитие в положительном ключе сотрудничества в нефтегазовой сфере, главы правительств выразили удовлетворение взаимодействием по транзиту нефти казахстанского происхождения по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан на рынки третьих стран.

Констатирована актуальность сотрудничества в сфере зеленой энергетики. А.Асадов сказал, что Азербайджан придает особое значение продвижению климатической повестки и ярким свидетельством тому послужила конференция COP29.

Коснувшись вопросов взаимодействия на Каспии, главы правительств приветствовали итоги 3-го Каспийского экономического форума, прошедшего в феврале в Иране. Выразив серьезную озабоченность азербайджанской стороны проблемой обмеления Каспийского моря, А.Асадов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку инициативы Президента Азербайджана по созданию экспертной группы для выявления причин и определения мер по прекращению обмеления Каспия.

Особое внимание было уделено сотрудничеству по строительству глубоководного энергокабеля по дну Каспийского моря. В этой связи подчеркнута важность подписания на полях COP29 президентами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии.

Стороны положительно оценили темпы развития культурно-гуманитарного сотрудничества, приветствовали возобновление традиции проведения взаимных Дней культуры. Отмечено успешное осуществление обменов в сферах образования, науки, здравоохранения и спорта. А.Асадов пожелал казахстанским спортсменам успехов на III Играх стран СНГ, которые пройдут в сентябре–октябре текущего года в Гяндже и других городах Азербайджана. Положительно оценена динамика роста взаимных потоков туристов.

Главы правительств также обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в других сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров были подписаны документы о сотрудничестве в сфере обязательного медицинского страхования, формировании перечня научных изданий и утверждении договора о строительстве волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря.

Источник: АЗЕРТАДЖ