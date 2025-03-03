Специальная ярмарка от Birbank Biznes к Международному женскому дню — «Женщины — лидеры во всех сферах»

В преддверии Международного женского дня - 8 Марта Birbank Biznes запускает специальную инициативу в поддержку женщин-предпринимателей.

6–7 марта 2025 года с 11:00 до 19:00 по адресу: Passage, 1901 пройдет ярмарка «Женщины — лидеры во всех сферах», которая станет уникальной площадкой для женщин-предпринимателей. Участницы смогут представить свои товары и услуги широкой аудитории, расширить возможности для продаж, а также установить контакты с новыми клиентами и партнерами.

В рамках ярмарки в течение двух дней также пройдут панельные дискуссии на актуальные темы. Сессии будут посвящены развитию женского предпринимательства, сотрудничеству государства и частного сектора, а также мотивации женщин на пути к успеху.



Первая панельная дискуссия состоится 6 марта в 11:00 и будет посвящена теме «Объединим усилия: от партнерства к успеху». В ходе сессии будут обсуждаться возможности сотрудничества между государственными структурами и частным сектором, а также роль таких партнерств в развитии женского предпринимательства. Модератором сессии выступит член Координационного совета Операционной компании COP29 Аян Наджаф. Среди спикеров — член Правления Kapital Bank, директор по управлению человеческим капиталом и организационному развитию, а также член Правления Ассоциации «SOS Детские деревни – Азербайджан» Фаргана Мамедова, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагет Гахраманова и операционный директор PASHA Real Estate Group Светлана Алиева.

Вторая панельная дискуссия пройдет 7 марта в 11:00 и будет посвящена теме «Имя успеха – женщина». Участницы поделятся опытом создания собственных брендов с нуля и расскажут истории своего успеха. Модератором выступит советник по продуктам и маркетингу экосистемы Bir Гюнель Мавлиярова. Спикерами станут исполнительный директор AMFA, вице-президент ASK и член Общественного совета KOBIA Джале Гаджиева, основатель бренда CosybyMadi Мадина Гулиева и основатель кондитерской Ballı Bisi Эсмира Гулузаде.

Этой инициативой Birbank Biznes стремится поддержать женщин-предпринимателей, создавая для них новые возможности для продвижения и развития бизнеса. Кроме того, ярмарка предоставит посетителям уникальную возможность ознакомиться с продукцией и услугами женщин-предпринимателей, работающих в разных сферах бизнеса по всей стране, оказать им поддержку и обменяться идеями о возможном сотрудничестве.

Ярмарка пройдет 6–7 марта с 11:00 до 19:00 по адресу: Passage, 1901. Приглашаем всех желающих!

При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут в любое время получить поддержку через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с Информационным центром по номеру 896.

На правах рекламы