В Германии автомобиль въехал в толпу, 2 человека погибли, 25 пострадали - ОБНОВЛЕНО

По крайней мере 2 человека погибли, 25 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Мангейм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

По информации издания, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Полиция призвала жителей избегать центра города из-за проведения там масштабной полицейской операции. Водитель, как отмечает газета, на торговой улице Планкен возле водонапорной башни врезался в толпу в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof. Неясно, был ли это несчастный случай или нападение. Водитель задержан.

Источник ТАСС

17:10

По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали в результате наезда автомобиля в городе Мангейме на западе Германии. Об этом сообщило издание Mannheimer Morgen.

По предварительным данным, автомобиль въехал в толпу в районе Парадеплатц. На месте действуют спасательные службы.

Городская полиция обратилась к жителям с просьбой избегать поездок в центр города.

Bild сообщил, что водитель автомобиля задержан.

Источник: ТАСС