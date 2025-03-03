Переселившимся в село Гасанриз Агдеринского района семьям вручены ключи от домов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в село Гасанриз Агдеринского района переселились 25 семей – 91 человек. Семьям вручены ключи от домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии вручения ключей от квартир принимали участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, представители СМИ и другие лица.

Приветствовав прибывших, Эльчин Юсубов сказал, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории переселение в реконструированное село Гасанриз Агдеринского района будет осуществляться поэтапно. Сегодня в село переселилась первая группа граждан.

Возвратившиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

В заключение переселившиеся в село семьи получили ключи от квартир и заселились в них.

Отметим, что село обеспечено электричеством, питьевой водой и природным газом.