Директор бакинской школы уволена после скандала с аудиозаписью

В связи с поведением директора школы № 231 города Баку Ламии Ильхамсой по отношению к учителям и распространенной аудиозаписью было проведено расследование.

В результате расследования, в связи с нарушениями в его деятельности, директор образовательного учреждения был освобожден от должности по соответствующему приказу Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Об этом говорится в заявлении Государственного агентствапо дошкольному и общему образованию.

Сообщается, что здоровая рабочая среда в образовательных учреждениях, повышение доверия граждан, эффективности и прозрачности в деятельности образовательных учреждений являются основными приоритетами. Считается недопустимым какие-либо негативные события в стенах образовательных учреждениях

Напомним, ранее в соцсетях распространилась аудиозапись разговора директора 231-й школы Ламии Ильхамсой с учителями.

Руководитель учебного заведения в грубой и оскорбительной манере выразила недовольство подарком на свой день рождения, преподнесенным педагогами. Особое возмущение Ильхамсой вызвала его стоимость - всего 600 манатов.