В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

3 марта продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Председательствующий в суде, начиная допрос, предложил каждому из обвиняемых дать показания по предъявленному им обвинению и другим обстоятельствам, представляющим значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения данного обвинения.

На нынешнем заседании обвиняемые Лёва Мнацаканян, Араик Арутюнян, Эрик Газарян и Василий Бегларян дали свободные показания.

Обвиняемый Лёва Мнацаканян, давший свободные показания, подтвердил свое участие в составе регулярной армии Армении против Азербайджана. Он сообщил о том, что 20.09.2020 года было принято секретное решение, о котором ему не было известно: «Я участвовал в составе регулярной армии Армении в войне против Азербайджана. Далее не хочу говорить о содержании приказа, оно всем вам известно. В целом, после демобилизации с военной службы я не был связан с армией. Не хотел по семейным и другим обстоятельствам. Кроме того, нам запрещено было налаживать те или иные контакты с армией. В частности, премьер-министр Республики Армения запретил нам с кем-то говорить, контактировать».

Лёва Мнацаканян также говорил об Апрельских боях 2016 года, сообщив том, что Армения обеспечивала оружием пресловутый режим: «Необходимости в привлечении меня к операциям 2016 года не было. В противном случае, естественно, я был бы привлечен. У нас было много тактического, разведывательного вооружения и радиоэлектронных устройств, которые были и у Армении, мы получили это оружие из Армении. Наконец, хочу сказать, что если вышестоящее командование что-то нам передает, то мы должны выделить для этого штат и привлечь состав».

Затем свободные показания дал обвиняемый Араик Арутюнян. Он говорил о происходившем накануне 44-дневной войны: «В июне 2020 года я попросил Пашиняна ознакомить нас с переговорным процессом. В июне 2020 года в Иреване состоялось наше совместное заседание Совета безопасности. Это было открытое для всех заседание. В ходе заседания тогдашний министр иностранных дел Армении ознакомил нас с переговорным процессом. Было понятно, что процесс зашел в тупик. На заседании руководители оборонных структур Армении ознакомили нас с положением в армии. Выяснилось, что Армения не готова к войне. Для ведения войны нужны определенные ресурсы. Так, необходимы ресурсы продовольствия, вооружения, финансовые ресурсы. Выяснилось, что Армения не располагает такими возможностями. Там я вкратце изложил свое мнение. Я сказал, что результат войны будет зависеть от наших ресурсов, так как любая война – это война ресурсов. Потенциал же Азербайджана в разы превышал потенциал Армении по всем статьям.

Затем в июле, как вам известно, произошли перестрелки в Товузе. Я не имел представления о том, что там происходило. Знаю только то, что показывали по телевизору. Я был новым человеком, поэтому должен был ознакомиться с «армией» и знать о том, что происходит на линии соприкосновения. Летом 2020 года я стал обходить передовую линию и знакомиться с «армией». На своей странице Facebook и на «сайте» руководства опубликовал несколько статей. Всю информацию об армии нам передавала пресс-служба. Это публиковалось на моей странице. Да там были такие мои выступления и высказывания, о которых я сейчас сожалею».

Сообщив о том, что летом того же года наблюдал за учениями «карабахской армии», он признал, что учениями руководил начальник штаба армии Армении Оник Гаспарян, также то, что решения о нанесении ударов вглубь территории Азербайджана принималось в Армении: «Ими руководил начальник штаба армии Армении Оник Гаспарян. Это – не секретный процесс, он происходил на глазах у всех. В конце лета в Карабах прибыл Никол Пашинян. Я сопровождал его до «армейских формирований». Он ознакомился с ситуацией. Я слышал, видел, что происходит в «вооруженных силах». Никакой информации из «комитета обороны Карабаха» я не получал. Меня никогда не информировали о ситуации. Я не имел никаких полномочий, связанных с «армией». Вы тоже знаете об этом. Об этом написано и в обвинительном акте. В армянской прессе также неоднократно отмечалось в связи с этим, что ответственность за безопасность армян в Карабахе несет Армения. Туда входили и вооруженные силы Армении, «армия обороны Карабаха». Значит, Армения несет ответственность за вопросы, связанные с безопасностью.

27 сентября, как вам известно, началась широкомасштабная война. В соответствии с «законами Карабаха» мы должны были объявить и объявили военное положение. В «парламенте» сообщили о начале войны. Начался «призыв на военную службу», объявленный руководством «армии Карабаха». Я понимал, каким будет результат. С первых дней я говорил с Пашиняном о том, когда будет прекращена война. Я регулярно, можно сказать, ежедневно встречался с депутатами парламента. Можно сказать, ежедневно встречался с Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном. А тема касалась того, чтобы хоть на минуту раньше прекратить войну. 2 октября я выступил с заявлением о том, что не имею никаких полномочий в «армии», что было бы хорошо, чтобы и я оказался в рядах солдат. Я покинул свой пост, офис и отправился на фронт. Конечно, я не мог находиться на передовой, так как там шли военные операции, но встретился с солдатами в тылу. Не хотел возвращаться. Знал, что произойдет. Однако по настоянию коллег и друзей вернулся. В тот день было принято решение о нанесении ударов по военным объектам вглубь территории Азербайджана. Из ракетных или артиллерийских установок. Военно-политическая вертикаль в основном начиналась «с начальника штаба армии обороны Карабаха», сверху до низу. Из недавних показаний Левона Мнацаканяна я понял, что следствие знает о том, какими полномочиями он обладал и что мог сделать. Я не знал, у кого какие полномочия, какое оружие должно быть и будет применено и т.д. Когда я спросил у Оника Гаспаряна, обоснованы ли данные решения, он ответил мне, что, мол, да, нашими основными целями являются аэропорты Азербайджана, которые мы должны уничтожить. Говорилось о том, что необходимо создать такое впечатление, сделать так, что эти удары якобы наносятся из Карабаха».

Араик Арутюнян заявил, что хотел написать письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не позволил ему это сделать:

«Вечером 18 октября у нас состоялась последняя встреча с Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном. Я позвонил Николу Пашиняну и сказал, что готов написать письмо Президенту Азербайджана о прекращении войны, Бако и Аркадий, если надо, также присоединятся к нему. Суть письма заключалась в том, чтобы просто остановить войну. Содержание же письма, которое мы написали Пашиняну, было следующим: остановить войну в любом порядке и заявить, что это желание армянских жителей. Так как в Армении не было единого мнения. Именно поэтому я сказал, что необходимо ссылаться на нас и остановить войну. Мы готовы потом быть виноватыми в кавычках, но надо сохранить человеческие жизни. Пашинян провел несколько встреч, встретился с оппозицией, можно сказать, встретился практически со всеми. В конце дня 19 октября он мне перезвонил и сказал, что война продолжается. Я не хочу вдаваться в подробности. Самым худшим было то, что война продолжалась».

А.Арутюнян признал, что «командующий» «армией обороны Карабаха» подчинялся начальнику Генерального штаба Республики Армения. «Я не назначал и не увольнял «военное командование», потому что у меня не было на это полномочий.

На протяжении десятилетий «армия Карабаха» не функционировала как отдельная армия. В Армении возбуждено уголовное дело против командующего «армией Карабаха». Если бы он мне подчинялся, уголовное дело против него возбудили бы в Карабахе».

После этого Эрик Газарян, давший свободные показания, заявил, что никого не убивал и сдался, потому что не хотел стрелять в азербайджанского солдата.

Затем обвиняемое лицо Василий Бегларян дал свободные показания и заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Очередное заседание суда было назначено на 6 марта. Очередное судебное заседание продолжится свободными показаниями обвиняемых лиц.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.