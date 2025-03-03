Арутюнян: Мне сказали, что аэропорты Азербайджана являются нашей главной целью

Политическая военная вертикаль начиналась с "начальника штаба" "армии обороны Карабаха".

Как передает Report, об этом заявил подсудимый Араик Арутюнян на суде над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в совершении военных преступлений.

Он отметил, что следствию известно, кто какими полномочиями обладал: "Я не знал, у кого какие полномочия, какое оружие должно и будет использоваться и так далее. Когда я спросил у Оника Гаспаряна, обоснованы ли эти решения, он мне сказал, что да, аэропорты Азербайджана являются нашей главной целью, и мы должны уничтожить эти цели. Было сказано, что мы должны создать впечатление, будто эти удары наносятся со стороны Карабаха".