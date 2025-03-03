В Азербайджане создается единая электронная система контроля качества

В Азербайджане планируется создание правовой базы для единой электронной информационной системы в сфере контроля качества.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в законы «Об обеспечении единства измерений», «Об аккредитации в сфере оценки соответствия», «О стандартизации» и «О техническом регулировании».

Цель инициативы – оптимизация процедур, совершенствование деятельности в области измерений, технического регулирования и оценки соответствия, а также повышение прозрачности услуг за счет внедрения цифровых решений.

Проект обсуждается на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Отмечается, что система обеспечит централизованный учет и ведение реестра выданных аккредитованными структурами документов (сертификатов, свидетельств, уведомлений и др.), цифровизацию процессов, устранение разобщенности в этой сфере и удобный доступ для государственных органов, бизнеса и граждан.