Хакан Фидан обозначил позицию Анкары после лондонского саммита по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после завершения встречи по Украине, организованной Великобританией в Лондоне, пообщался с представителями турецкой прессы.

Как сообщает Anadolu, глава МИД Турции отметил, что недавно объявленная политика США вызывает некоторые вопросы у европейских лидеров, особенно в отношении Украины и по европейской безопасности в целом.

По его словам, это был очень важный саммит, участники обсудили возможное мирное соглашение, прекращение огня и то, как это можно реализовать.

Фидан сказал, что по этому вопросу существуют разные идеи: «В свете позиции, занятой США в последние недели, и постепенного прояснения этой позиции, в ЕС возникли различные мнения».

Министр добавил, что сейчас ведутся дискуссии о том, что и как могут сделать европейские лидеры: "Они уже поручили своим техническим группам заняться этим вопросом. Будут последующие встречи, которые, насколько мы понимаем, станут более частыми. Встречи будут проводиться не раз в полгода или в два месяца, а, возможно, раз в две-три недели».

«Будет ли мир в Украине, и, соответственно, будет ли у Европы новая архитектура безопасности в этих рамках? Какие элементы сделают это возможным? У разных стран есть разные идеи по этому вопросу. «Президент Эрдоган имеет большое видение того, как это может быть реализовано. Наш принцип - в мире не будет проигравшей стороны. Мы должны поработать над этим», - резюмировал Хакан Фидан.

Источник: Anadolu