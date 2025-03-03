Tegeta официально представляет бренд Bridgestone в Азербайджане – ФОТО

В этом году грузинская компания стала эксклюзивным дистрибьютором мирового бренда в регионе.

Tegeta теперь эксклюзивно поставляет Bridgestone в Азербайджан, предлагая шины японского бренда для легковых автомобилей, грузовиков и спецтехники. Соглашение вступило в силу в январе.

На мероприятии, прошедшем в Баку, Tegeta презентовала свое сотрудничество с Bridgestone партнерам и клиентам. В презентации, которая прошла в столичном отеле Four Seasons, приняли участие представители местных властей, бизнес-лидеров, крупных компаний, а также делегации Tegeta и Bridgestone. В мероприятии также приняли участие послы Японии и Грузии в Азербайджане.

Екатерина Кавтарадзе, главный исполнительный директор Tegeta Holding, заявила: “Мы рады и горды объявить о начале поставок шин премиум-класса Bridgestone автовладельцам в Азербайджане. Bridgestone является пионером в Кавказском регионе, и благодаря нашему 26-летнему партнерству мы удостоены чести выступать в качестве их дистрибьютора в соседних странах.

На презентации мы рассказали нашим партнерам и клиентам о возможностях и планах на будущее. Tegeta по-прежнему стремится расширять свой бизнес и способствовать росту автомобильной промышленности в регионе, предоставляя доступ к высококачественной и надежной продукции. Наша цель - укрепить свои позиции как надежного партнера в автопромышленности, имея при этом 30-летний опыт работы в данном бизнесе”.

На прошедшем в Баку мероприятии 150 участников узнали об услугах, которые Tegeta Motors Baku предлагает в сотрудничестве с Bridgestone.

Сэмюэл Массард, региональный директор по Ближнему Востоку, СНГ и PAF, заявил: “Расширение нашего партнерства с Tegeta - значительный шаг в продвижении шин премиум-класса Bridgestone в Азербайджане, способствующий тому, что наша приверженность качеству, безопасности и инновациям охватит еще большее число клиентов по всему Кавказскому региону. Это 26-летнее партнерство подчеркивает нашу общую приверженность стимулированию роста и предоставлению превосходных автомобильных решений в регионе”.

Компания Tegeta Motors работает в Баку уже почти 10 лет, предоставляя комплексные автомобильные услуги и широкий ассортимент продукции в розничном, корпоративном и оптовом секторах. В этом году Tegeta Motors планирует продать в Азербайджане 100 000 шин Bridgestone и намерена постепенно расширять свою филиальную сеть.

Александр Берошвили, директор Tegeta Motors Baku, сказал: “Сегодняшнее мероприятие подчеркивает растущее сотрудничество между бизнес-сообществами Грузии и Азербайджана. Tegeta Motors открыла первое представительство в 2017 году, а сегодня у нас три филиала, которые предлагают высококачественные автомобильные услуги и продукты. Благодаря нашему стратегическому партнеру мы теперь можем предлагать шины Bridgestone для легковых автомобилей, грузовиков и спецтехники. Нашими целевыми клиентами являются розничные и оптовые покупатели, а также предприятия в сфере горнодобывающей промышленности и логистики. Помимо продажи шин, мы осуществляем шиномонтаж и гарантийное обслуживание, а гарантии на грузовики зависят от пробега. Мы стремимся расширить нашу цепочку поставок и сделать свои услуги еще более доступными и адаптивными”.

Первое соглашение между Bridgestone и Tegeta было подписано в 1998 году, а первоначальный заказ включал всего 500 шин. В сотрудничестве с брендом Bridgestone в Грузии было внедрено использование зимних шин, что значительно повысило безопасность дорожного движения в стране.

Bridgestone работает в более чем 150 странах, принося годовой доход в размере 30 миллиардов долларов. Значительная часть операций в регионе осуществляется благодаря партнерству с Tegeta.

Tegeta является надежным партнером мирового бренда Bridgestone и занимает лидирующие позиции в региональной автопромышленности.

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