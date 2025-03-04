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Между вузами Азербайджана и Казахстана подписаны меморандумы о взаимопонимании

First News Media15:03 - 04 / 03 / 2025
Между вузами Азербайджана и Казахстана подписаны меморандумы о взаимопонимании

В Университете АДА 4 марта был организован «круглый стол», посвященный расширению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном.

В работе «круглого стола» приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, находящийся с визитом в нашей стране, а также ректоры ведущих вузов обеих стран.

Выступая с приветственной речью ректор Университета АДА Хафиз Пашаев поприветствовал участников мероприятия.

Ректор подчеркнул профессионализм казахстанского преподавательского состава, работающего в руководимом им университете, и отметил, что будут продолжены усилия по дальнейшему расширению сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в сфере науки и образования.

В свою очередь, министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек отметил, что между двумя странами открылись новые возможности для сотрудничества в сфере высшего образования и технологий.

По мнению министра, братские отношения между Азербайджаном и Казахстаном должны найти отражение и в образовательном и научном сотрудничестве.

Саясат Нурбек отметил, что Казахстан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования. Говоря о важности укрепления взаимного академического и научного сотрудничества, Саясат Нурбек добавил, что в настоящее время между двумя странами ведется работа над образовательными стратегиями, планами сотрудничества с вузами-партнерами и инновационными подходами.

Министр сообщил, что совместная деятельность расширяется с целью создания новых возможностей в академической и исследовательской сферах.

В свою очередь, министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил о важности развития сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Казахстаном.

По словам Эмина Амруллаева, принято решение о реализации схожей модели действий в сфере образования между двумя странами. Оба государства имеют свои национальные интересы, исходя из которых и было решено использовать схожую модель действий в сфере образования.

Министр подчеркнул, что главная цель — укрепление высшего образования и обеспечение устойчивого развития университетов.

Говоря об образовательной выставке казахстанских вузов, которая впервые пройдет в Баку, Эмин Амруллаев отметил, что это мероприятие является важным шагом для академического сотрудничества.

Выступая на «круглом столе», посол Казахстана в Азербайджане Алим Баел подчеркнул, что в сфере образования как в Казахстане, так и в Азербайджане проводятся масштабные реформы, и добавил, что Казахстан и Азербайджан намерены и дальше укреплять сотрудничество в сфере образования.

В рамках «круглого стола» состоялись обсуждения по вопросам эффективной реализации взаимных программ двойных дипломов между странами, инноваций, научных исследований, расширения программ взаимных обменов.

По итогам обсуждений состоялась церемония подписания 40 меморандумов о взаимопонимании, в которой приняли участие в общей сложности 17 университетов двух стран.

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