Делай покупки с картами Банка ABB в супермаркетах ARAZ – выигрывай автомобиль!

Банк ABB, постоянно радующий своих клиентов приятными сюрпризами, запустил новую лотерейную кампанию. Кампания «Счастливые платежи» предназначена для клиентов, совершающих покупки в супермаркетах ARAZ.

Лотерея продлиться до 31 мая 2025 года включительно. Чтобы воспользоваться возможностью акции, необходимо до этой даты оплачивать покупки в супермаркетах ARAZ с помощью карт Банка ABB через POS-терминалы ABB и сканировать клиентскую карту ARAZ на кассе.

Каждые 20 AZN покупки дают 1 шанс. Если оплата производится картами Банка ABB MasterCard, то количество шансов удваивается.

Лотерея будет проходить в 3 тиража:

1-й тираж: 1 марта – 31 марта.

2-й тираж: 1 апреля – 30 апреля.

3-й тираж: 1 мая – 31 мая.

Розыгрыши будут проведены в следующие даты:

1-й тираж: 17 апреля.

2-й тираж: 15 мая.

3-й тираж: 19 июня.

Все тиражи будут проводиться в прямом эфире на Facebook-странице Банка ABB в 17:00.

Призы каждого тиража:

Главный приз – 4 автомобиля Cherry Tiggo 2 Pro Max.

9 смартфонов iPhone 16 Pro (128 GB).

9 смарт-часов Apple Watch Series 10.

9 наушников AirPods 4.

В лотерее один клиент может выиграть только один раз. Накопленные шансы обнуляются после каждого тиража. После окончания тиража платежи, совершенные в рамках кампании, будут засчитываться в новый тираж. Количество шансов не ограничено.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

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