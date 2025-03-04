Bakcell открыл новый Центр обслуживания клиентов в Сумгайыте - ФОТО

Лидер в сфере инноваций и скорости - компания Bakcell - открыл новый Центр обслуживания клиентов в городе Сумгайыт. Новый центр предлагает абонентам более удобные, быстрые и современные услуги, создавая уникальный опыт для клиентов.

Расположенный по адресу: улица Сулх, 196, новый Центр обслуживания клиентов предоставляет не только традиционные услуги, но и возможность ознакомиться с последними технологическими новшествами компании Bakcell. В центре клиенты могут воспользоваться современными технологическими решениями, а также получить подробную информацию об услугах на основе искусственного интеллекта. К примеру, электронные киоски и система управления очередями обеспечивают более качественное и оперативное обслуживание клиентов.

Стоит отметить, что новый Центр обслуживания клиентов в Сумгайыте стал 21-м по счету центром Bakcell в стране.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной Группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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