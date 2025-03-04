Трамп попросил Путина стать посредником на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на ядерных переговорах с Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, глава Белого дома сообщил об этом своему российскому коллеге в телефонном разговоре, состоявшемся в феврале.

В публикации также отмечается, что представители администрации Трампа обсудили этот вопрос с российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя.

«Россия считает, что США и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров, Москва готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого», - заявил ранее РИА-Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: ТАСС