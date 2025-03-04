Личные вещи Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокумы Алиевой переданы в Национальный музей истории - ФОТО

Личные вещи и предметы, связанные с трудовой деятельностью погибших членов экипажа потерпевшего крушение самолета AZAL — Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокюмы Алиевой, были переданы их семьями в Национальный музей истории Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

"Участники церемонии отметили, что мужество и самоотверженность, проявленные Национальными героями Азербайджана, навсегда останутся в памяти азербайджанского народа. Передача личных вещей и предметов, принадлежащих нашему героическому экипажу, в Национальный музей истории Азербайджана, увековечивание их героизма — это источник большой гордости и чести для коллектива AZAL", - говорится в сообщении AZAL.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате аварии погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров. Несмотря на человеческие жертвы и травмы, благодаря профессионализму, смелости и отваге пилотов и бортпроводников, самолет совершил аварийную посадку, что позволило спасти жизни 29 человек.