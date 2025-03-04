Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп поручил приостановить всю военную помощь Киеву после публичной перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне.

«США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру», — говорится в публикации.

Украина также не получит американское оружие, которое уже находится в пути на самолетах и ​​кораблях или ожидает отправки в транзитных зонах в Польше, подчеркнул собеседник агентства.

Соответствующий приказ уже направлен шефу Пентагона Питу Хегсету.

Источник: Gazeta.Ru