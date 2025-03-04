Что стало причиной сбоя в работе ASAN İmza?

На протяжении нескольких дней в редакцию Trend поступают жалобы от читателей на проблемы с работой ASAN İmza. Что же является причиной неисправности и когда она будет устранена?

Как сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана сообщили, что ASAN İmza регулируется Государственной налоговой службой.

В информации, предоставленной Государственной налоговой службой, отмечается, что возникшие трудности с ASAN İmza не связаны с Государственной налоговой службой. Соответствующие органы занимаются устранением проблем, возникших у некоторых абонентов.

В Azercell сообщили, что проблема не касается их компании, и на данный момент ASAN İmza работает у их абонентов.

В компании Bakcell сообщили, что в сети этого мобильного оператора проблем с ASAN İmza не наблюдается. В Nar также отметили, что услуга ASAN İmza, предоставляемая абонентам Nar, работает без каких-либо затруднений.